НАЙДИТЕ ВЕЛИЧИНУ ЦЕНТРАЛЬНОГО УГЛА ЕСЛИ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЕМУ ДУГА РАВНА 2/5 ЧАСТИ ОКРУЖНОСТИ

Геометрия
НАЙДИТЕ ВЕЛИЧИНУ ЦЕНТРАЛЬНОГО УГЛА ЕСЛИ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЕМУ ДУГА РАВНА 2/5 ЧАСТИ ОКРУЖНОСТИ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВЕЛИЧИНУ ЦЕНТРАЛЬНОГО УГЛА= 360*2/5=144
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