Помогите написать сочинение эссе по обществознанию на тему "Как в человеке,так и в государстве тяжелее всего болезни,начинающиеся с головы" .
География
Помогите написать сочинение эссе по обществознанию на тему "Как в человеке,так и в государстве тяжелее всего болезни,начинающиеся с головы" .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сочинение нужно начать с того что как в человеке так и в государстве голова-есть начало всему. в человеке это мозг в государстве-правительство. и таким образом следует дальше рассуждать о том что если человеческий мозгбудет болеть соответсвенно все органы и сознание человека начнуть работать неправильно а то и вообще прекратят работать. Так и в государстве если правительство будет плохо функционировать то все отрасли что находятся под правительством будут отказыать.
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