Помогите написать сочинение эссе по обществознанию на тему "Как в человеке,так и в государстве тяжелее всего болезни,начинающиеся с головы" .

География
Помогите написать сочинение эссе по обществознанию на тему "Как в человеке,так и в государстве тяжелее всего болезни,начинающиеся с головы" .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сочинение нужно начать с того что как в человеке так и в государстве голова-есть начало всему. в человеке это мозг в государстве-правительство. и таким образом следует дальше рассуждать о том что если человеческий мозгбудет болеть соответсвенно все органы и сознание человека начнуть работать неправильно а то и вообще прекратят работать. Так и в государстве если правительство будет плохо функционировать то все отрасли что находятся под правительством будут отказыать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
-5 1/8 х -5 3/4= 3 3/8 - 7 1/4 х
Ответить
Физика
Напряжении на шинах электростанции- 10 кВ. Расстояние до потребителя - 500 км (линия двухпроводная). Станция должна передать потребителю мощность 1...
Ответить
Физика
парашютист масса которого 70 кг равномерно опускается на землю чему равна сила сопротивления воздуха, действующая на парашют?
Ответить
Геометрия
НАЙДИТЕ ВЕЛИЧИНУ ЦЕНТРАЛЬНОГО УГЛА ЕСЛИ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЕМУ ДУГА РАВНА 2/5 ЧАСТИ ОКРУЖНОСТИ
Ответить
Французский язык
Правление сельхозкооперативапредъявило в суд иск дерекции заповедника о взыскании в пользу кооператива суммы ущерба, нанесенного грызунами обитающи...
Ответить