-5 1/8 х -5 3/4= 3 3/8 - 7 1/4 х
Математика
-5 1/8 х -5 3/4= 3 3/8 - 7 1/4 х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 1/7х-5 1/8х=3 3/8+5 3/4 7 2/8х-5 1/8х=3 3/8+5 6/8 2 1/8х=8 9/8 х=8 9/8:2 1/8 х=73/8:17/8 х=73/8*8/17 х=73/17=4цел5/17
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