наибольшее и наименьшее расстояния отт точки лежащей вне окружности до окружности равны 6 и 2. найдите длину окружности.

Геометрия

наибольшее и наименьшее расстояния отт точки лежащей вне окружности до окружности равны 6 и 2. найдите длину окружности.

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