наибольшее и наименьшее расстояния отт точки лежащей вне окружности до окружности равны 6 и 2. найдите длину окружности.

Геометрия
наибольшее и наименьшее расстояния отт точки лежащей вне окружности до окружности равны 6 и 2. найдите длину окружности.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
диаметр= 6-2=4 радиус=4/2=2 длина окр=pi*диаметр=4pi=4*3.1416=9.42
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