x-x^2/5-x=-20/5-x x-1/x+3+28/(x+3)(x-4)=3x/x-4 7/x+1-x+4/2-2x=3x^2-38/x^2-1
Алгебра
x-x^2/5-x=-20/5-x x-1/x+3+28/(x+3)(x-4)=3x/x-4 7/x+1-x+4/2-2x=3x^2-38/x^2-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x-x^2=-20 x^2-x-20=0 D=1-4*1*(-20)=1+80=81=9^2 x1=1+9/2=5 x2=1-9/2=-4 2)(x-4)(x-1)+28=3x(x+3) x^2-x-4x+4+28=3x^2+9x x^2-5x-9x-3x^2+32=0 2x^2+14x-32=0 :2 x^2+7x-16=0 D=49-4*1*(-16)=49+64=113 x1=-7+корень113/2 х2=-7-корень113/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
1)Число 270 разделили на два числа, которые относятся 4 : 5. Найдите эти числа. 2) Из 20 учеников класса 4 отличника.Какой процент всех учени...
Геометрия
наибольшее и наименьшее расстояния отт точки лежащей вне окружности до окружности равны 6 и 2. найдите длину окружности.
География
Помогите написать сочинение эссе по обществознанию на тему "Как в человеке,так и в государстве тяжелее всего болезни,начинающиеся с головы" .
Математика