сочинение- рассуждение на тему 8 марта

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8 марта – это международный женский день, который празднуют по всей стране, во всем мире. Это широко известный и незабываемый праздник. Да, да именно женский день, а кто в нашей жизни самая дорогая и уважаемая женщина? Ну, конечно же, мама, скажут все без капельки сомнения. Мама – это то, единственное и родное, что дорого нам на протяжении всей жизни, это тот человек, без которого бы не было нас, наших братьев и сестер. Сочинение 8 марта должно содержать в себе описание жизни рядом с матерью, необходимо охватить те моменты, которые вы провели вместе, ваши совместные достижения и падения. Надо рассказать о том, что когда рядом есть такой родной и близкий человек, не страшно разочаровываться в неудачах и поражениях. Этот человек всегда будет рядом, даже если ты оступишься и сделаешь неправильный выбор. Она всегда поддержит и поможет, даст дельный совет и наставление. Расскажите о том как на протяжении всей жизни мама оберегала ваш покой, жертвовала своими прихотями ради вас и отдавала все до последней капли для воспитания детей.