как поставить скобки и действия чтобы получилось равенство 5 5 5 5 5 =105 5 5 5 5 5 =500 5 5 5 5 5 =10 5 5 5 5 5 =220
Математика
как поставить скобки и действия чтобы получилось равенство 5 5 5 5 5 =105 5 5 5 5 5 =500 5 5 5 5 5 =10 5 5 5 5 5 =220
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5*5-5)*5+5=105 (5+5)*5*(5+5)=500 или 555-55=500 (5*5)-(5+5+5)=10 55*(5-5:5)=220
Гость:
(55+55)-5=105 (5+5)*5*(5+5)=500 (5*5)-(5+5+5)=10 55*(5-5:5)=220
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