как поставить скобки и действия чтобы получилось равенство 5 5 5 5 5 =105 5 5 5 5 5 =500 5 5 5 5 5 =10 5 5 5 5 5 =220

Математика

как поставить скобки и действия чтобы получилось равенство 5 5 5 5 5 =105 5 5 5 5 5 =500 5 5 5 5 5 =10 5 5 5 5 5 =220

Автор: Гость