Найти углы треугольника, если они пропорциональны числам 2,3,7
Геометрия
Найти углы треугольника, если они пропорциональны числам 2,3,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3+7=12 180/12=15 2*15=30 3*15=45 7*15=105 углы 30 45 и 105 градусов
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