мне нужно сочинение за 1 класс Спасибо мама!!

Русский язык
мне нужно сочинение за 1 класс Спасибо мама!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мамочка я тебя люблю!Мою маму зовут(имя мамы)!она  у меня самая лучшая!Когда я родилась мама со мной постоянно игралась!Учила ходить,говорить,считать,писать!Такой мамы как у меня нету на белом свете!Когда я подрасла мама меня отдала в садик ,она ни когда про меня не забывала!Она забирала меня самой первой,потому что скучала по мне!Сейчас когда я в первом классе мне мама до сих пор помогает с уроками и (т.д.)!Ни когда её не забуду,а тем-боллее её труд!
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