мне нужно сочинение за 1 класс Спасибо мама!!

Гость: Гость:

Мамочка я тебя люблю!Мою маму зовут(имя мамы)!она у меня самая лучшая!Когда я родилась мама со мной постоянно игралась!Учила ходить,говорить,считать,писать!Такой мамы как у меня нету на белом свете!Когда я подрасла мама меня отдала в садик ,она ни когда про меня не забывала!Она забирала меня самой первой,потому что скучала по мне!Сейчас когда я в первом классе мне мама до сих пор помогает с уроками и (т.д.)!Ни когда её не забуду,а тем-боллее её труд!