Отрезки МВ1 и МС1-перпендикуляры , проведенные из точки М онснования ВС равнобедренного треугольника АВС к прямым АС и АВ, отрезок ВН-высота этого треугольника. Докажите, что МВ1+МС1=ВН

Геометрия

Отрезки МВ1 и МС1-перпендикуляры , проведенные из точки М онснования ВС равнобедренного треугольника АВС к прямым АС и АВ, отрезок ВН-высота этого треугольника. Докажите, что МВ1+МС1=ВН

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