Отрезки МВ1 и МС1-перпендикуляры , проведенные из точки М онснования ВС равнобедренного треугольника АВС к прямым АС и АВ, отрезок ВН-высота этого треугольника. Докажите, что МВ1+МС1=ВН
Геометрия
Отрезки МВ1 и МС1-перпендикуляры , проведенные из точки М онснования ВС равнобедренного треугольника АВС к прямым АС и АВ, отрезок ВН-высота этого треугольника. Докажите, что МВ1+МС1=ВН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь треугольника ABC равна сумме площадей ABM и AMC AC*BH=AC*MB1+AB*MC1, но AB=AC (треугольник равнобедр) AC*BH=AC(MB1+MC1), откуда и следует равенство
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