5 высказываний о доброте. СРОЧНО!
Литература
5 высказываний о доброте. СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Доброта это помощь. 2.Доброта это радость. 3.Доброта это черта характера. 4.Доброта это любовь. 5.Доброта это жизнь. еле-еле нашла тетрадку по класноиу часу
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