5 высказываний о дружбе. СРОЧНО!

Литература
5 высказываний о дружбе. СРОЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружба - это друзья, подарки, счастье! Мы дружим с друзьями... Мы с ними общаемся. Они всегда нас понимают. Крикни - услышит любой, прошепчи - услышит ближайший, но только настоящий друг поймет тебя, когда ты молчишь!
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