5 высказываний о дружбе. СРОЧНО!

Гость: Гость:

Дружба - это друзья, подарки, счастье! Мы дружим с друзьями... Мы с ними общаемся. Они всегда нас понимают. Крикни - услышит любой, прошепчи - услышит ближайший, но только настоящий друг поймет тебя, когда ты молчишь!