Помогите пожалуйста!!!!!!!Какие факторы способствовали значительному росту территории Российской империи в 18 веке?!:))
Обществознание
Помогите пожалуйста!!!!!!!Какие факторы способствовали значительному росту территории Российской империи в 18 веке?!:))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во первых за счёт завоеваний,во вторых экономическому росту Российской Империи,развитие торговых отношений между развитыми странами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Геометрия
Отрезки МВ1 и МС1-перпендикуляры , проведенные из точки М онснования ВС равнобедренного треугольника АВС к прямым АС и АВ, отрезок ВН-высота этого ...
Русский язык