Помогите пожалуйста!!!!!!!Какие факторы способствовали значительному росту территории Российской империи в 18 веке?!:))

Обществознание
Помогите пожалуйста!!!!!!!Какие факторы способствовали значительному росту территории Российской империи в 18 веке?!:))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во первых за счёт завоеваний,во вторых экономическому росту Российской Империи,развитие торговых отношений между развитыми странами.
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