Расставьте коэффициенты Mn+O2=Mn2O3 BaCO3=BaO+CO2 CuO+H2SO4=CuSO4+H2O N2+H2=NH3 H2S+O2=S+H2O AL+HCL=ALCL3+H2 HNO3=H2O+NO+O2 NaOH+CA(NO3)2=Cu(OH)2+NANO3

Химия
Расставьте коэффициенты Mn+O2=Mn2O3 BaCO3=BaO+CO2 CuO+H2SO4=CuSO4+H2O N2+H2=NH3 H2S+O2=S+H2O AL+HCL=ALCL3+H2 HNO3=H2O+NO+O2 NaOH+CA(NO3)2=Cu(OH)2+NANO3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Mn+O2=2MnO BaCO3=BaO+CO2 CuO+H2SO4=CuSO4+H2O N2+3H2=2NH3 2H2S+O2=2S+2H2O 2AL+6HCL=2ALCL3+3H2 4HNO3=2H2O+4NO+3O2 2NaOH+CA(NO3)2=Cu(OH)2+2NANO3
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