К какому типу относится следущая реакция 2Al+3H2SO4= Al2(SO4)3+3H2.
Химия
К какому типу относится следущая реакция 2Al+3H2SO4= Al2(SO4)3+3H2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это реакция типа замещения.
Гость:
это реакция относится к типу замещения.
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