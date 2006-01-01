На склад привезли бочки с маслом объемом в 99, 100 и 101 литров. Сколько было бочек, если всего привезли 2006 литров масла?
Математика
На склад привезли бочки с маслом объемом в 99, 100 и 101 литров. Сколько было бочек, если всего привезли 2006 литров масла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возможны несколько вариантов всего 20 бочек, из них 6 по 101 и 14 по 100 всего 20 бочек, из них 7 по 101, 12 по 100 и 1 по 99 всего 20 бочек, из них 8 по 101, 10 по 100 и 2 по 99 всего 20 бочек, из них 9 по 101, 8 по 100 и 3 по 99 всего 20 бочек, из них 10 по 101, 6 по 100 и 4 по 99 всего 20 бочек, из них 11 по 101, 4 по 100 и 5 по 99 всего 20 бочек, из них 12 по 101, 2 по 100 и 6 по 99 всего 20 бочек, из них 13 по 101и 7 по 99
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