наклонная AM проведенная из точки A к данной плоскости,равна d. чему равна проекция этой наклонной на плоскости,если угол между прямой AM и данной плоскостью равен 60 градусов

Геометрия

наклонная AM проведенная из точки A к данной плоскости,равна d. чему равна проекция этой наклонной на плоскости,если угол между прямой AM и данной плоскостью равен 60 градусов

Автор: Гость