наклонная AM проведенная из точки A к данной плоскости,равна d. чему равна проекция этой наклонной на плоскости,если угол между прямой AM и данной плоскостью равен 60 градусов

Геометрия
наклонная AM проведенная из точки A к данной плоскости,равна d. чему равна проекция этой наклонной на плоскости,если угол между прямой AM и данной плоскостью равен 60 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
проекция равна наклонной умноженой на косинус угла. d/2
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