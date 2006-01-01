поомогите прошу решить пример я в 4 классе 111430:400 сколько будит прошу в столбик(
Математика
поомогите прошу решить пример я в 4 классе 111430:400 сколько будит прошу в столбик(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)_111430/400 800 278 3143 2800 3430 3200 230(ОСТАТОК) . Ответ: 278(остаток 230).
Гость:
_111430:400 800 278 _3143 2800 _3430 3200 230(остаток) Ответ: 278 и остаток 230
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