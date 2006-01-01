поомогите прошу решить пример я в 4 классе 111430:400 сколько  будит прошу в столбик(

Математика
поомогите прошу решить пример я в 4 классе 111430:400 сколько  будит прошу в столбик(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)_111430/400        800     278        3143        2800        3430        3200          230(ОСТАТОК) . Ответ: 278(остаток 230).  
Гость:
_111430:400   800     278    _3143      2800      _3430        3200          230(остаток)  Ответ: 278 и остаток 230
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