упростить и решить выражение 3(5m-4n)-4(3m-2n), если m=-0,2,n=0,7
Математика
упростить и решить выражение 3(5m-4n)-4(3m-2n), если m=-0,2,n=0,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для начала упрощаем,раскрываем скобки: (15m-12n)-(12m-8n) 15m-12n-12m+8n 3m-4n так как по условию m=-0,2,n=0,7 всесто m и nподставляем представленные числа: 3*(-0,2)-4*0,7= -0,6-2,8=-3,4
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