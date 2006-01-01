упростить и решить выражение    3(5m-4n)-4(3m-2n),     если  m=-0,2,n=0,7

Гость: Гость:

для начала упрощаем,раскрываем скобки: (15m-12n)-(12m-8n) 15m-12n-12m+8n 3m-4n так как по условию m=-0,2,n=0,7 всесто m и nподставляем представленные числа: 3*(-0,2)-4*0,7= -0,6-2,8=-3,4