Назовите идиоадаптации, характерные для жесткокрылых (жуков), кторые позволили им широко расселиться по Земле. Каково их биологическое значение? Отметьте идиоадаптации, встречающиеся только у бабочек. Какие ароморфозы обусловил...
Биология
Назовите идиоадаптации, характерные для жесткокрылых (жуков), кторые позволили им широко расселиться по Земле. Каково их биологическое значение? Отметьте идиоадаптации, встречающиеся только у бабочек. Какие ароморфозы обусловили появление членистоногих?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жуки распрастранены почти по всему свету и встречаются в самых разнообразных местообитаниях представители нескольких семейств образуют симбиоз с муравьями.
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