Назовите идиоадаптации, характерные для жесткокрылых (жуков), кторые позволили им широко расселиться по Земле. Каково их биологическое значение? Отметьте идиоадаптации, встречающиеся только у бабочек. Какие ароморфозы обусловил...

Биология

Назовите идиоадаптации, характерные для жесткокрылых (жуков), кторые позволили им широко расселиться по Земле. Каково их биологическое значение? Отметьте идиоадаптации, встречающиеся только у бабочек. Какие ароморфозы обусловили появление членистоногих?

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