Рассказ с частями речи на тему " Весна" 

Русский язык
Рассказ с частями речи на тему " Весна" 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна- это время года когда начинает таять снег.Везде начинают появляться лужи, икое-где видна земля.В поле тает снег,а в лесу ещё снег лежит.Птицы начинают петь свои песни.Солнце светит очень ярко.Так приятно смотреть какприрода просыпается от зимнего сна.В лесу звери начинают искать себе пропитание.      
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