Рассказ с частями речи на тему " Весна" 

Гость: Гость:

Весна- это время года когда начинает таять снег.Везде начинают появляться лужи, икое-где видна земля.В поле тает снег,а в лесу ещё снег лежит.Птицы начинают петь свои песни.Солнце светит очень ярко.Так приятно смотреть какприрода просыпается от зимнего сна.В лесу звери начинают искать себе пропитание.