Есть ли омоним  у словы СЛЕД.?  

Гость: Гость:

1)СЛЕД-Отпечаток, оттиск ноги, лапы на какой-л. поверхности(след зайца,след сапог) 2)Царапина, шрам, знак, отметина , оставшиеся после чего-либо,на чём-либо(след от ожога,след от укуса) 3)Результат, последствия чьей-л. деятельности, какого-л. события, явления, происшествия (следы пожара.следы наводнения) 4)Характерный отпечаток, возникший в результате чего-либо.; признак, свидетельствующий о чём-либо(следы болезни,следы усталости) 5)То, что осталось как результат чего-либо или как воспоминание о чём-либо(трагическое событие оставило след в его душе) 6)Небольшой, незначительный остаток, уцелевший от того, что было.(след позолоты,след старой краски)