найдите область определения уравнения x =6 x²+3
Алгебра
найдите область определения уравнения x =6 x²+3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x неравен +3, -3 так как там x в квадрате
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