найдите область определения уравнения     x     =6                                                                                                                                       x²+3

Алгебра
найдите область определения уравнения     x     =6                                                                                                                                       x²+3
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Автор: Гость
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Гость:
x неравен +3, -3 так как там x в квадрате
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