упростить и решить выражение 5х1/4(12-t)-3х3/4(-t-24), если t=-0,4
Математика
упростить и решить выражение 5х1/4(12-t)-3х3/4(-t-24), если t=-0,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60x-5xt+9xt+216x/4=276x+4Xt/4=4x(69+t)/4=x(69+t) t=-0,4 тогда x(69-0,4)=68,6x Ответ: 68,6x
Гость:
(5*(12-t)-9(-t-24))/4=(60-5t+9t+216)/4=(276/4)+(4t/4)=69+t. 69+(-0.4)=68.6.
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