Помогитееее людиииии! Как любовь Павла Петровича к княгине Р. помогает понять образ Базарова? почему Павел Петрович интересовался Фенечкой?
Литература
Помогитееее людиииии! Как любовь Павла Петровича к княгине Р. помогает понять образ Базарова? почему Павел Петрович интересовался Фенечкой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну Павел Петрович был (жиголой или бабником называй как хочешь).Ходил по балам знакомился с красивыми барынями,княгинями(называй как хочешь).Читал французкие книги, учил французкие слова. Одевался по моде того времени.Икак то раз он встретил на болу княгиню Р. и влюбился в неё.Они начали встречатся,После 3 месецев (или больше не помню) она убежала от него за границу,разбив ему сердце,он долго её преследовали вскоре узнал что она умерла (помойму в чехии).После этого он поселился в деревне у брата и не ку да не выежал из имения. Вто же время бозанов не понемает этого так как он был негилистом и отрицал всё веру,любовь,чуства морали,уважение,приоритет и т. д.и поэто он не презнаёт павла Петровича и обзывает его баником,за это керсановы его и не любили.Павелу петровичу надо было как то отвлечся от своей беды и этому помогает фенечка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сторону квадрата увеличили сначала на 4, а потом еще на 2. Оба раза площадь квадрата увеличивалась на одну и ту же величину. Найдите начальную ст...
Геометрия
В окружности с центром в точке О проведены диаметр KF и хорда KP. Через точку P проведена касательная, пересекающая луч KF в точке E под углом 30 г...
Русский язык
Русский язык