Основание AC равнобедренного треугольника лежит в плоскости α. Найдите расстояние от точки B до плоскости α, Если AB = 20 см, AC = 24 см, а двугранный угол между плоскостями ABC и α равен 30°.
Геометрия
Основание AC равнобедренного треугольника лежит в плоскости α. Найдите расстояние от точки B до плоскости α, Если AB = 20 см, AC = 24 см, а двугранный угол между плоскостями ABC и α равен 30°.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВО - высота треугольника АВС из В на АС тогда АО = 12 тогда ВО = 16 (теорема пифагора) тогда искомое расстояние равно ВО*sin(30) = 16 * 1/2 = 8 - это ответ
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