Площадь первого поля 189,5 га, площадь второго-на 15 га больше.Сколько зерна собрали с обоих полей, если с первого собрали 24 ц, а со второго-31 ц зерна. Помогите пожалуйста в математике довольно плохо!
Математика
Площадь первого поля 189,5 га, площадь второго-на 15 га больше.Сколько зерна собрали с обоих полей, если с первого собрали 24 ц, а со второго-31 ц зерна. Помогите пожалуйста в математике довольно плохо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)189.5+15=204.5га-площадь второго поля. 2)189.5*24=4548ц зерна-собрали с первого поля. 3)204.5*31=6339.5ц зерна-собрали со второго поля. 4)4548+10887.5ц зерна-собрали с обоих полей.
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