Площадь первого поля 189,5 га, площадь второго-на 15 га больше.Сколько зерна собрали с обоих полей, если с первого собрали 24 ц, а со второго-31 ц зерна. Помогите пожалуйста в математике довольно плохо!

Математика

Площадь первого поля 189,5 га, площадь второго-на 15 га больше.Сколько зерна собрали с обоих полей, если с первого собрали 24 ц, а со второго-31 ц зерна. Помогите пожалуйста в математике довольно плохо!

Автор: Гость