решите систему пожалуйсто) у=под корнем все 1+х^2+2х х(х+2)=1-у

Гость: Гость:

у=√(1+х²+2х)=√((x+1)²)=|x+1| х(х+2)=1-у ******** у=(x+1)≥0 или у=-(x+1) ≥0 х(х+2)=1-у ********* при x ≥-1 х(х+2)=1-(x+1) при x ≤ -1 х(х+2)=1+(x+1) ********* при x ≥-1 х(х+2)=-x при x ≤ -1 х(х+2)=2+x ********* при x ≥-1 х(х+2+1)=0 при x ≤ -1 х*х+x-2=0 ********* при x ≥-1 х(х+3)=0 при x ≤ -1 х*х+x-2=0 d=9 x=(-1±3)/2 ********* при x ≥-1 х=0 при x ≤ -1 x=-2 ********* ответ (0:1) и (-2;1)