100 рублів без двох нулів і рубль здачі

Математика
100 рублів без двох нулів і рубль здачі
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 без нулей 1руб и +руб сдача выходит 2 рубля
Гость:
100 рублей без двух нолей =1 рубль 1руб + 1 руб = 2 рубля сдачи
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