В треугольнике АВС проведена медиана ВЕ. Найдите углы А и В треугольника АВС, если известно, что Ве равна половине Ас, угол С равен 50 градусов

Геометрия
В треугольнике АВС проведена медиана ВЕ. Найдите углы А и В треугольника АВС, если известно, что Ве равна половине Ас, угол С равен 50 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как ВЕ =ЕС=>треуг. ВЕС равнобедреный=> угол В= углуС =50 уголВЕС= 180-(50+50)= 80=> уголАЕВ= 100 АЕ=ЕВ=> трег. АЕВ равнобедренный+> угол А=В=(180-100)/2=40 уголА=40 уголВ=90  
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