В треугольнике АВС проведена медиана ВЕ. Найдите углы А и В треугольника АВС, если известно, что Ве равна половине Ас, угол С равен 50 градусов

Геометрия

В треугольнике АВС проведена медиана ВЕ. Найдите углы А и В треугольника АВС, если известно, что Ве равна половине Ас, угол С равен 50 градусов

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