  Погрузится ли целиком в воду льдина площадью 4м2 и толщиной 30 см, если на неё встанет человек массой 60 кг?

Физика
  Погрузится ли целиком в воду льдина площадью 4м2 и толщиной 30 см, если на неё встанет человек массой 60 кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила Архимеда  и сила тяжести(действуют в разных напр.) .. F=роЖеВэ, где V=пплощадь на высоту, плотность льда 916,7  Fт=mg=600
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