Погрузится ли целиком в воду льдина площадью 4м2 и толщиной 30 см, если на неё встанет человек массой 60 кг?

Физика

Погрузится ли целиком в воду льдина площадью 4м2 и толщиной 30 см, если на неё встанет человек массой 60 кг?

Автор: Гость