есть ли элита в низшем классе

География
есть ли элита в низшем классе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДА..................................................................
Гость:
Элита есть во всех классах В каждом классе есть своя элита,и низжий не исключение.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В треугольнике АВС проведена медиана ВЕ. Найдите углы А и В треугольника АВС, если известно, что Ве равна половине Ас, угол С равен 50 градусов
Ответить
Физика
  Погрузится ли целиком в воду льдина площадью 4м2 и толщиной 30 см, если на неё встанет человек массой 60 кг?
Ответить
Алгебра
решить уравнение:x(x-2)(x+1)= х²(x-1)
Ответить
Литература
мини рассказ"какие обещания давали вася и соня на могилке маруси" (придумать надо самому)(а я не знаю что мне придумать)
Ответить
Алгебра
решите систему пожалуйсто) у=под корнем все 1+х^2+2х х(х+2)=1-у
Ответить