есть ли элита в низшем классе
География
есть ли элита в низшем классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДА..................................................................
Гость:
Элита есть во всех классах В каждом классе есть своя элита,и низжий не исключение.
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