які з цих слів спільнокореневі: а) школа, школярі, школяр; б) наука, науковий, науковець; в) учень, учениця, учні Чому?
Қазақ тiлi
які з цих слів спільнокореневі: а) школа, школярі, школяр; б) наука, науковий, науковець; в) учень, учениця, учні Чому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наука,науковий,науковець бо тут не змінюється закінчення
Гость:
а)тут школяр-ед.число,школярі-множ б)учень,учениця-ед.число; учні-множ.число в)тут все разное по значению и еще даже кроме сущ. есть прилагательное
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