які з цих слів спільнокореневі: а) школа, школярі, школяр; б) наука, науковий, науковець; в) учень, учениця, учні Чому?

Қазақ тiлi

які з цих слів спільнокореневі: а) школа, школярі, школяр; б) наука, науковий, науковець; в) учень, учениця, учні Чому?

Автор: Гость