Через вершину С треугольника АВС проведена прямая, параллельная его биссектрисе АА1 и пересекающая прямую АВ в точке В. Докажите, что АС=АД. Ребята, прошу вас мне очень-очень надо!!!!!!!!!
Геометрия
Через вершину С треугольника АВС проведена прямая, параллельная его биссектрисе АА1 и пересекающая прямую АВ в точке В. Докажите, что АС=АД. Ребята, прошу вас мне очень-очень надо!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол дса равен углу саа1 (так как дс параллельно аа1) и углу а1ав , так как аа1 - биссектриса угол а1ав равен углу сдв так как сд и аа1 параллельны отсюда следует, что углы дса и сда равны значит треугольник сда - равнобедренный и его стороны ас ад равны между собой, что и требовалось доказать
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