Найдите периметр прямоугольного участка земли,площадь которого равна 1200 м в квадрате и одна сторона в 3 раза больше другой.

Алгебра
Найдите периметр прямоугольного участка земли,площадь которого равна 1200 м в квадрате и одна сторона в 3 раза больше другой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х м одна сторона, 3х-другая х*3х=1200 3х кв=1200 х кв=400 х=20 м одна сторона 3х=60 м другая сторона 2(20+60)=160 м периметр участка   
Гость:
пусть х- одна сторона, тогда другая 3х площадь= х*3х 1200=3х*х 1200= 3х в квадрате х в квадрате = 1200/3=400 х= корень из 400 х=20 одна сторона, другая 3*20=60 периметр = (60+20)*2=80*2=160 
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