Найдите периметр прямоугольного участка земли,площадь которого равна 1200 м в квадрате и одна сторона в 3 раза больше другой.

Алгебра

Найдите периметр прямоугольного участка земли,площадь которого равна 1200 м в квадрате и одна сторона в 3 раза больше другой.

Автор: Гость