Почем роман называется Пятнадцати летний капитан
Музыка
Почем роман называется Пятнадцати летний капитан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Командование принимает пятнадцатилетний юнга,после смерти всего экипажа после схватки с китом. Вот по этому он так и называется,то что 15-и летний мальчик стал командиром
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Через вершину С треугольника АВС проведена прямая, параллельная его биссектрисе АА1 и пересекающая прямую АВ в точке В. Докажите, что АС=АД. Ребята...
Алгебра
Найдите периметр прямоугольного участка земли,площадь которого равна 1200 м в квадрате и одна сторона в 3 раза больше другой.
Қазақ тiлi
які з цих слів спільнокореневі: а) школа, школярі, школяр; б) наука, науковий, науковець; в) учень, учениця, учні Чому?
Геометрия
діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 10 см і утворює з площиною основи кут 60 градусів. Знайдіть радіус основи циліндра
Математика