Докажите,что реформа Киселёва и инвентарная реформа не решили аграрного вопроса
Обществознание
Докажите,что реформа Киселёва и инвентарная реформа не решили аграрного вопроса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суть аграрного вопроса состояла в освобождении всего крестьянства и наделении его землёй, т.е касался большей частью помещичьих крестьян, а все реформы графа Киселёва касались только крестьян казённых.
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