Газ, расширяясь изобарно при давлении 2*10^5 Па,совершает работу 200Дж.Определите первоначальный объем газа, если его конечный объем оказался 2,5*10 в -3 степени

Физика

Газ, расширяясь изобарно при давлении 2*10^5 Па,совершает работу 200Дж.Определите первоначальный объем газа, если его конечный объем оказался 2,5*10 в -3 степени

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