Газ, расширяясь изобарно при давлении 2*10^5 Па,совершает работу 200Дж.Определите первоначальный объем газа, если его конечный объем оказался 2,5*10 в -3 степени
Физика
Газ, расширяясь изобарно при давлении 2*10^5 Па,совершает работу 200Дж.Определите первоначальный объем газа, если его конечный объем оказался 2,5*10 в -3 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=pV V=V1-V2 A/p+V2=V1 A=200 p=2*10^5 V2=2,5*10^-3
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