сочинение на тему "что для тебя стоимость минуты?"

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сочинение на тему "что для тебя стоимость минуты?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сижу однажды в компъютере,посмотрел на время и уже 20:30.А уроки ещё не сделал.Нет думаю,наверное мало задали.Заглянул в дневник,а там математика,русский,история.А пока смотрел в дневник уже 10 минут прошло.  Прошёл час.Я сделал (ла) только математику и историю.И самое главное осталось русский,ох русский.Делал (ла)  тоже час.потом ещё за компъютер и спать лёг (ла) только в 23:30.   Минута для меня стала золотом.Если будешь тенуть с уроками,заметь время не ждёт.Каждая минута это золота.
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