как изменится ток в ванне, если нагреть электролит? почему?

Физика
как изменится ток в ванне, если нагреть электролит? почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Электрический ток пропускает через электрическую ванну наполненную раствором медного купороса угольные электрады погружены в раствор приблизительно на половину своей длины.  
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