как изменится ток в ванне, если нагреть электролит? почему?
Физика
как изменится ток в ванне, если нагреть электролит? почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Электрический ток пропускает через электрическую ванну наполненную раствором медного купороса угольные электрады погружены в раствор приблизительно на половину своей длины.
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