Точка M одинаково удалена от вершин равностороннего треугольника ABC, сторона которого равна а. Расстояние от точки M до плоскости треугольника равно а. Вычислите угол между: 1) Прямой MA и плоскостью треугольника ABC; 2) прямо...
Геометрия
Точка M одинаково удалена от вершин равностороннего треугольника ABC, сторона которого равна а. Расстояние от точки M до плоскости треугольника равно а. Вычислите угол между: 1) Прямой MA и плоскостью треугольника ABC; 2) прямой ME ( E - середина отрезка ВС) и плоскостью треугольника ABC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
высота МН=√(а²-а²/4)=а√3/2 Поскольку точка М равноудалена от вершин треугольника, то основанием перпендикуляра МО есть точка О - центр описанной окружности. Мн - является высотойй и медианой. Центр описанной окружности лежит в точке пересечения медиан. Медианы точкой пересечения делятся в соотношени 1 кк 2 АО:НО=2:1 АО+НО=а√3/2 АО=а√3/3 МО=а АМ=2а/√3 HO=a√3/6 1) угол МАО=arsin(a/2a/√3)=arsin(√3/2)=60° 2) EO=HO угол MEO=artg(a/a√3/6)=artg 2√3
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