Точка M одинаково удалена от вершин равностороннего треугольника ABC, сторона которого равна а. Расстояние от точки M до плоскости треугольника равно а. Вычислите угол между: 1) Прямой MA и плоскостью треугольника ABC; 2) прямо...

Геометрия

Точка M одинаково удалена от вершин равностороннего треугольника ABC, сторона которого равна а. Расстояние от точки M до плоскости треугольника равно а. Вычислите угол между: 1) Прямой MA и плоскостью треугольника ABC; 2) прямой ME ( E - середина отрезка ВС) и плоскостью треугольника ABC

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