Как расставить 14 камней вокруг квадратной клумбы, чтобы камней на каждой стороне было поровну!
Математика
Как расставить 14 камней вокруг квадратной клумбы, чтобы камней на каждой стороне было поровну!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ на каждой стороне по 4 камня ( обрати внимание : два угла пустые, а в двух углах камни)
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