Химическая реакция возможна между веществами, формулы которых: А. CO и Ca(OH)2 Б. CO2 и Ca(OH)2 В. CaO и FeO Г. CO2 и SO3
Химия
Химическая реакция возможна между веществами, формулы которых: А. CO и Ca(OH)2 Б. CO2 и Ca(OH)2 В. CaO и FeO Г. CO2 и SO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ под буквой Б CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O
Гость:
Б. CO2 и Ca(OH)2 СО2 + Са(ОН)2 = СаСО3 + Н2О Ответ: Б
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