как называется самый знаменитый поэт древней греции

Обществознание
как называется самый знаменитый поэт древней греции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый знаменитый поэт древней греции это ГОМЕР
Гость:
Гомер, — легендарный древнегреческий поэт-сказитель. Автор «Илиады» и «Одиссеи». Он был наиболее известным поэтом древней греции.
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