Для пополнения библиотеки предполагалось закурить 210 книг. Закупили сначала 84 книги, упакованные в 4 одинаковые пачки, а затем ещё 3 пачки, в каждой из которых было на 6 книг больше. Хватило ли всех купленных книг для пополне...

84/4=21кн- было в одной пачке, которые купили первоначально 21+6=27 кн- было в пачках купленных позже 27*3=81кн- стролько всего книг запупили позже 84+81=165кн- столько книг закупили всего 210-165=45 кн- осталось закупить Нет, не хватит, т.к надо еще закупить 45 книг В условии задачи можно изменить количество 210 книг на 165, тогда ответ будет положительным

Гость: Гость:

1.найдем сколько книг было в каждой пачке 84/4=21 книга в 1 пачке. 2.найдем сколько книг было в другой пачке 21+6=27 книги было в другой пачке. 3.найдем солько книг было в 3 пачках 27*3=81книги было в 3 пачках. 4.найдем сколько книг закупили всего 84+81=165 книг было закуплено. 5т.к. 210 больше 165 значит купленных книг для заполнения библиотеки не хватит. для школы надо было закупить 210 книг.закупили сначала 90 упакованные в 5 одинаковых пачек.затем еще 5 пачек,в каждой на 6 книг больше.хватит ли купленных книг для заполнения библиотеки? задачу решаем таким же способом. 1. 90/5=18 книг в 1 пачке. 2.18+6=24 книги в другой пачке. 3.24*5=120 книг в 5 пачках. 4.120+90=210книг закупили. 5.т.к.210=210 значит книг для пополнения библиотеки хватит.