поставить коэффициенты в уравнение H3PO3=PH3+P2O5+H2O

Химия
поставить коэффициенты в уравнение H3PO3=PH3+P2O5+H2O
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 H3PO3 = 2 PH3 + 3 P2O5 + 9 H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
какой объем углекислого газа(н.у.) образуется при растворении 250 кг известняка, содержащего 20% примесей,с необходимым количеством HNO3
Ответить
Физика
Сколько фотонов видимого света испускает за 1 с электрическая лампочка мощьностью 100Вт, если средняя длина волны излучения 600 нм, а световая отда...
Ответить
Обществознание
как называется самый знаменитый поэт древней греции
Ответить
Математика
Для пополнения библиотеки предполагалось закурить 210 книг. Закупили сначала 84 книги, упакованные в 4 одинаковые пачки, а затем ещё 3 пачки, в каж...
Ответить
Физика
При облучении ультрафиолетовыми лучами пластинки из никеля запирающее напряжение оказалось равным 3,7В. При замене из никеля пластинкой из другого ...
Ответить