поставить коэффициенты в уравнение H3PO3=PH3+P2O5+H2O
Химия
поставить коэффициенты в уравнение H3PO3=PH3+P2O5+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
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8 H3PO3 = 2 PH3 + 3 P2O5 + 9 H2O
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