какой объем углекислого газа(н.у.) образуется при растворении 250 кг известняка, содержащего 20% примесей,с необходимым количеством HNO3
Химия
какой объем углекислого газа(н.у.) образуется при растворении 250 кг известняка, содержащего 20% примесей,с необходимым количеством HNO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+CO2+H2O m(CaCO3)=250000*(100%-20%)= 50000 г n(CaCO3)=m/M=50000/100=500 моль n(CaCO3)/1=n(CO2)/1 => n(CO2)=500 моль V(CO2)=n*Vмолярное V(CO2)=500*22.4=11200 литров
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