"Определите на каком расстоянии от наблюдателя ударила молния,если он услышал гром через 3с

Физика
"Определите на каком расстоянии от наблюдателя ударила молния,если он услышал гром через 3с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  скорость звука - 343 м/с 3 умножить на 343м\с=1029 метра 
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