"Определите на каком расстоянии от наблюдателя ударила молния,если он услышал гром через 3с
Физика
"Определите на каком расстоянии от наблюдателя ударила молния,если он услышал гром через 3с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость звука - 343 м/с 3 умножить на 343м\с=1029 метра
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