В чем видел хрущев, уже отстраненный от власти, свою главную заслугу перед страной?

Обществознание
В чем видел хрущев, уже отстраненный от власти, свою главную заслугу перед страной?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что он убрал своих главных оппонентов в ЦК и создал "оттепель" в которой он принимал большие изменения в гос-аппарате и в жизни советского народа.
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