Найдите запирающее напряжение для электронов при освещении металла светом с длинной волны 330нм, сли красная граница фотоэффекта для металла 620 нм. помогите пожалуйста

Физика
Найдите запирающее напряжение для электронов при освещении металла светом с длинной волны 330нм, сли красная граница фотоэффекта для металла 620 нм. помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=Aв+eU     E=hc/дл. в ((hc/на длину волны) - hc/дл. в( кр))/ и все делить на е = U   h=6,63*10^-34     c=3*10^8     e=1,6*10^-19
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