Найдите запирающее напряжение для электронов при освещении металла светом с длинной волны 330нм, сли красная граница фотоэффекта для металла 620 нм. помогите пожалуйста
Физика
Найдите запирающее напряжение для электронов при освещении металла светом с длинной волны 330нм, сли красная граница фотоэффекта для металла 620 нм. помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=Aв+eU E=hc/дл. в ((hc/на длину волны) - hc/дл. в( кр))/ и все делить на е = U h=6,63*10^-34 c=3*10^8 e=1,6*10^-19
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